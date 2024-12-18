Это позволит им «дышать чуть легче».

В Государственной думе приняли закон, исключающий действие статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ о некачественном выполнении услуг на медицинских работников. Решение было принято на пленарном заседании по итогам третьего чтения документа, он обнародован в системе обеспечения законодательной деятельности.

В частности, закон «О внесении изменений в УК РФ» предусматривает прекращение распространения статьи 238 на случаи оказания медиками медпомощи. Статья касается производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В Думе выступили с инициативой больше не называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой.

«Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238-я — одна из самых часто применяемых. В числе основных причин здесь — отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений», — объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что число уголовных дел, инициируемых в соответствии со статьей 238, увеличивается ежегодно. По словам Башанкаева, быть врачом — всегда риск. В большей степени это касается хирургов, анестезиологов и акушеров, которые ежедневно спасают жизни, оказывают именно помощь, а не услуги. Принятый закон позволит медикам «дышать чуть легче», заявил он.

В конце августа в Москве прошел международный форум врачей «Здоровая Евразия». На мероприятие приехали порядка 150 специалистов из девяти стран, в том числе из Молдавии. Большинство заинтересованы в российском опыте развития превентивной медицины. Это когда работают на предупреждение болезней. В рамках форума врачи не только посетили семинары и ведущие медицинские центры Москвы, но и создали «Евразийский свод законов здоровья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям. Документ внесла группа депутатов всех фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Торговцев обяжут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до шести месяцев.