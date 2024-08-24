В Москве проходит международный форум врачей «Здоровая Евразия»

Больше ста докторов из девяти стран приехали в Москву, чтобы обменяться лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество. В рамках форума «Здоровая Евразия» врачи не только посетят семинары и ведущие медицинские центры Москвы, но и создадут «Евразийский свод законов здоровья». Все подробности — у корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

Программа форума настолько насыщенная, что даже для сна времени будет мало. Впрочем, врачам не привыкать. Большинство заинтересованы в российском опыте развития превентивной медицины. Это когда работают на предупреждение болезней.

«Очень много нужно сделать для того, чтобы, во-первых, ранняя диагностика, правильное лечение. Я повторяю вновь и вновь, что опыт России, эта практика должна быть внедрена во всех странах. Это и очень системный подход, это открытость работы и мониторинг результатов», — рассказала врач-генетик, президент Ассоциации медицинских генетиков Казахстана Гульнара Святова.

На форум «Здоровая Евразия» приехали порядка 150 врачей из девяти стран. Есть даже представители Молдовы, которые летели получить новые знания вопреки предостережениям местных властей. Для молдавских медиков важно увидеть, как лечат пациентов в России.

«Наши многие доктора, которые профессоры, они все проходили ординатуру здесь, в Москве. Это было очень давно. Вот травматологи, хирурги. Все в Москве учились. Еще какие-то доктора. Раньше так было — все ехали сюда!» — заявила семейный врач из Молдавии Марина Скроб.

Врачам из разных стран показывают передовые технологии в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Например, новейшие методы в отделении радионуклидной диагностики.

Горячая производственная зона. Здесь на отечественном оборудовании с помощью генератора производят технеций. Это радиоактивное вещество. После того как его изготовили, его смешивают с препаратами и внутривенно вводят пациенту. Затем отправляют его на компьютерную томографию.

Препараты, смешанные с радиоактивным веществом, на готовом снимке органы окрашивают. И это позволяет точнее диагностировать заболевания мозга, печени, легких и сердца.

«Вот это нормальное сердце. Мы видим здесь абсолютно равномерное распределение фармпрепарата. А в следующем случае мы видим, что фармпрепарат в определенную зону не включился, и это связано с поражением коронарных артерий», — заявила заведующая отделением радионуклидной диагностики, профессор Маргарита Вахромеева.

В соседнем отделении демонстрируют современные способы диагностики и лечения эпилепсии. Это заинтересовало зарубежных врачей больше всего.

«Очень важно, когда свои достижения медицины, российской медицины, можем транслировать в мир, в дружественные страны. И, соответственно, эти страны, их специалисты, будут транслировать свои достижения к нам», — подчеркнул ректор института усовершенствования врачей, сердечно-сосудистый хирург Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Глеб Борщев.

Форум для лучших врачей организовала некоммерческая организация «Евразия». Ее цель — укрепление международного сотрудничества.

«В отличие от западных подходов, где фармацевтические компании, к сожалению, очень часто делают бизнес в большей степени на здоровье людей, наша задача наоборот вспомнить и укрепить традиции медицины наших народов», — считает председатель совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Сами врачи признаются: им не хватает площадок на постсоветском пространстве для диалога и обмена опытом.

«Мы хотим и восстановим те важные моменты в здравоохранении, которые должны быть у каждого гражданина. Данный обмен опытом позволит не просто поговорить, но и сделать четкий план, дорожную карту на ближайшее будущее», — заявил член попечительского совета АНО «Евразия», лидер политического блока «Победа» Илан Шор.

Итогом форума должны стать проекты по сохранению здоровья наций Евразии. Лучшие идеи получат гранты.