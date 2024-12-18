Давите на доллар: о какой прибавке к зарплате можно просить работодателя

|
Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Финансист Шнейдерман: россияне могут попросить о повышении зарплаты на 10%

Финансист Шнейдерман: россияне могут попросить о повышении зарплаты на 10%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Важно грамотно аргументировать свою просьбу начальству.

Россиянам следует просить начальство об увеличении заработной платы в среднем на 10%. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с изданием Газета.ру.

«С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях. При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10–15%», — сказал он.

При этом особо ценный и высококвалифицированный специалист может смело просить о прибавке в размере до 20%. Говорить об увеличении в нынешних условиях на рынке занятости необходимо, отметил финансист. Однако делать это с умом. Сотрудник должен быть готов привести сильные аргументы: высокая лояльность к компании, выполнение KPI.

Прежде сообщалось, что только лишь 9% работодателей в России в 2024 году планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. То есть ее гарантированно получат около семи миллионов человек. При этом, результаты проведенного среди россиян опроса показали: еще 9% начальников собираются поощрить своих подчиненных выборочно.

Кроме того, есть еще другие варианты — это премии и бонусы. Но, так или иначе, 60% всех работающих россиян вообще останутся без какого-либо поощрения. Решение во многом зависит и от заключенного трудового договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средний доход курьеров в 2024 году достиг 117 тысяч рублей. При этом максимальные значения фиксировались на уровне 178 тысяч рублей. Наибольшие зарплаты курьерам обещали работодатели из Ленинградской области — более 133 тысяч рублей.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

19:17
В России автокредитование выросло на 70% за год
19:04
«К окулисту надо»: Бородина ответила на обвинения в обмане с помолвочным кольцом
18:50
Хорошего помаленьку: с какими новогодними блюдами опасно сочетать алкоголь
18:38
Синдром «праздничного сердца»: почему в Новый год увеличивается число инфарктов
18:34
Силы ПВО уничтожили десять ракет ВСУ в Ростовской области
18:26
Взрослые не верят в волшебство: как создать себе новогоднее настроение

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Наконец-то на «ты»: как дети Бородиной отреагировали на новость о свадьбе матери
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год