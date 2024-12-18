Давите на доллар: о какой прибавке к зарплате можно просить работодателя

Важно грамотно аргументировать свою просьбу начальству.

Россиянам следует просить начальство об увеличении заработной платы в среднем на 10%. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с изданием Газета.ру.

«С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях. При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10–15%», — сказал он.

При этом особо ценный и высококвалифицированный специалист может смело просить о прибавке в размере до 20%. Говорить об увеличении в нынешних условиях на рынке занятости необходимо, отметил финансист. Однако делать это с умом. Сотрудник должен быть готов привести сильные аргументы: высокая лояльность к компании, выполнение KPI.

Прежде сообщалось, что только лишь 9% работодателей в России в 2024 году планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. То есть ее гарантированно получат около семи миллионов человек. При этом, результаты проведенного среди россиян опроса показали: еще 9% начальников собираются поощрить своих подчиненных выборочно.

Кроме того, есть еще другие варианты — это премии и бонусы. Но, так или иначе, 60% всех работающих россиян вообще останутся без какого-либо поощрения. Решение во многом зависит и от заключенного трудового договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средний доход курьеров в 2024 году достиг 117 тысяч рублей. При этом максимальные значения фиксировались на уровне 178 тысяч рублей. Наибольшие зарплаты курьерам обещали работодатели из Ленинградской области — более 133 тысяч рублей.