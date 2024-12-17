Больше сотни тысяч: стал известен средний доход курьеров в 2024 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

aif.ru: средний доход курьеров в 2024 году достиг 117 тысяч рублей

Средний доход курьеров в 2024 году достиг 117 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Наибольшие зарплаты курьерам за последние 12 месяцев обещали работодатели из Ленобласти.

Эксперты из рекрутинговой компании подсчитали средний возможный доход курьеров в этом году. Как сообщили изданию aif.ru, он составил 117 тысяч рублей.

При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году фиксировались на уровне 178 тысяч рублей. Кроме того, наибольшие зарплаты курьерам обещали работодатели из Ленингрдской области— более 133 тысяч рублей. Далее в списке работодатели из Московской области — 128,6 тысяч рублей. Тройку закрыла Республика Северная Осетия — 125,8 тысяч рублей.

К слову, недавний социологический опрос показал, что современные подростки мечтают теперь стать не космонавтами, а курьерами и барменами. Дети аргументировали свой необычный выбор свободным графиком и быстрым заработком денег. При этом молодое поколение отказывается замечать очевидные на первый взгляд минусы, вроде большой физической нагрузки и отсутствия перспектив роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоинспекторы поймали десятки лихачей-велокурьеров.

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