Автобус загорелся на юго-западе Петербурга
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.
Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
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Автобус загорелся на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в Telegram-канале.
«18 декабря в 09:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, у дома 135», — указывается в публикации.
Уточняется, что горение происходило по всей площади транспорта. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 10:06. Тушили его десять специалистов и две единицы техники. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
В начале декабря дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке. По последним данным, ранения получили семь человек. У транспортного средства оказались выбиты стекла, а кузов был поврежден осколками. Водитель сам доставил всех пострадавших в больницу.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Малибу произошел пожар на площади 900 гектаров. Местных жителей экстренно эвакуировали в безопасные районы.
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