Взрослые не верят в волшебство: как создать себе новогоднее настроение

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Психолог Овчаренко: создать новогоднее настроение поможет подарок самому себе

как создать новогоднее настроение

Фото: 5-tv.ru

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С возрастом ощущение праздника почти исчезает из нашей жизни. Однако его можно и нужно возвращать!

Чтобы вопреки любым обстоятельствам прочувствовать новогоднее настроение, можно сделать подарок самому себе или уделить время зимним развлечениям. Такие советы дала психолог Лариса Овчаренко в беседе с изданием Газета.ру.

При создании ощущения праздника помогут в этом любые мелочи — гирлянда дома, елочные украшения или просмотр новогодних фильмов. Взрослым будет приятно поделиться с детьми воспоминаниями о том, как проходил их праздник в детстве.

Добавят красок в жизнь зимние забавы: коньки, санки или лыжи. Все это сближает с зимой, наполняет дни волшебством. Приятно дарить подарки не только близким, но и самому себе. Это необязательно должно быть что-то дорогое, важнее внимание к своему состоянию. Например, будет достаточно любимого пирога, испеченного самостоятельно.

Если в жизни не самый лучший период, важно пережить негативные эмоции. Так появляется место для приятных и светлых чувств. Близкие люди рядом помогают справиться с трудностями. Но даже если Новый год придется встречать в одиночестве, его можно провести сказочно, встретившись с чем-то, что по-настоящему важно, будь то фильм или долгожданный отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украсить елку и стол, чтобы 2025 год оказался счастливым.

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