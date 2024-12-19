Сверху и снизу: Петербург столкнулся с ледяной угрозой

Синоптики предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Больше 20 человек пострадали за последние дни в Петербурге из-за гололедицы. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Рисковые прогулки по городу заканчиваются ушибами, сотрясениями и различными переломами.

«Люди чаще всего подворачивают себе ноги… плечевого сустава. Чаще всего это пожилые люди. Потому что у них … и переломы у них встречаются чаще», — рассказал доктор медицинских наук, руководитель отдела травматологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Игорь Беленький.

В Петербурге сейчас стоит внимательно смотреть не только под ноги. Над Северной столицей нависла еще одна ледяная угроза. От падения сосулек в разных районах уже пострадали два человека. Мужчина отделался ушибом, а вот женщине повезло меньше — у нее подозревают сотрясение.

Синоптики предупреждают, что ситуация может ухудшиться. В прогнозе — ледяные дожди, гололед и снегопады.



