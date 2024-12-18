Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«В 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Движение на этом участке приостановлено. На месте работают экстренные службы. Официальных сведений о пострадавших пока не поступало. При этом по предварительным данным 5-tv.ru, в результате столкновения пострадал один человек.

Кроме того, как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале, к месту ЧП выехали спасатели и три бригады скорой помощи.

Кандалакшская транспортная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. Водитель авто хотел проскочить, игнорируя предупреждающие сигналы и приближающийся поезд. К счастью, травм удалось избежать.