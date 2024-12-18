Производитель шпрот заявил о непричастности к случаям ботулизма в Екатеринбурге

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Производитель шпрот заявил о непричастности к случаям ботулизма в Екатеринбурге

шпроты за родину больше продавать не будут

Фото: www.globallookpress.com

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Образцы продукта отправлены в лабораторию с целью выяснить, послужили ли они причиной заболевания.

X5 Group приостановили продажу шпрот бренда «За Родину» после информации об отравлениях. При этом производитель консервов  отрицает свою причастность к случившемуся. Об этом рассказала генеральный «Известиям» директор ООО «РЫБЗАВОД «За Родину» Леонид Толстобров.

Поставки шпрот этой торговой марки заблокировали вскоре после того, как две женщины в Екатеринбурге заболели ботулизмом.

«Сейчас повезли нашу продукцию в специальные лаборатории, чтобы мы вам подтвердили, что все стерильно», — заявил Толстобров.

Производитель утверждает, что его завод производит исключительно качественный товар, который регулярно проходит все необходимые проверки.

Тем не менее, в таких магазинах, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» шпроты марки «За Родину» теперь не найти. Компания также отправила товар на анализ в лабораторию и опрашивает покупателей на предмет жалоб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Екатеринбурге две девушки заболели ботулизмом. Накануне они приобрели на мини-рынке шпроты в масле торговой марки «За Родину», а после употребления их в пищу почувствовали недомогание.

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Производитель шпрот заявил о непричастности к случаям ботулизма в Екатеринбурге

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