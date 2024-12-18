Виноваты шпроты: в Екатеринбурге две девушки заболели ботулизмом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

В Екатеринбурге зафиксировано два случая заражения ботулизмом

Виноваты шпроты: в Екатеринбурге две девушки заболели ботулизмом

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом. Причиной страшного заболевания стали шпроты, купленные на мини-рынке. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболели ботулизмом две совершеннолетние девушки, приходящиеся друг другу родственницами. На мини-рынке они приобрели рыбные консервы торговой марки «За Родину». Продавцом выступал неизвестный мужчина, прилавком — грузовой автомобиль.

По данным ведомства, в составе продукции выявили содержание ботулотоксина. Вещество также было обнаружено в крови пострадавших. Сейчас они в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Остатки консерв были отправлены на экспертизу.

В правоохранительные органы Роспотребнадзором были направлены сведения о случившемся. Это было сделано для того, чтобы ускорить поиск продавца, торгующего опасной для жизни продукцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу.

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