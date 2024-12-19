Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Губернатор Богомаз сообщил о девяти сбитых беспилотниках в Брянской области

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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По данным главы региона, никто не пострадал.

Девять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области. Об этом в своем Теlegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы региона, произошли три атаки с перерывами в час-полтора. В 20:30 по московскому времени были обнаружены и обезврежены два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 21:52 — пять, а в 22:04 — еще два. Как уточнил Богомаз, обошлось без жертв и ранений.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор и поблагодарил военнослужащих, защитивших жителей Брянской области.

Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в Ростовской области. В результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом. Российские средства ПВО ликвидировали десять ракет ВСУ.

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