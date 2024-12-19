SНАМАN и «Лебединое озеро»: ожило радио «Судного дня»

Накануне транслировалось более 20 сообщений — нетипично долгих для этой частоты.

Получила продолжение история самой загадочной радиостанции нашей страны, которая появилась около полувека назад. Долгое время ее называли просто «Жужжалкой», ну а теперь все больше версий для чего она существует.

УВБ-76 вещает лишь в определенные периоды, и вот недавно заработала опять. Обычно на ее частоте — радиошум. Лишь иногда проскакивают таинственные слова «азбука», «нанайка», «геенна», «панкосвод», «онероруст». Но сегодня станция ожила: в ее эфире исполнили гимн Советского Союза, Лебединое озеро и песню SHAMAN «Я русский».

По одной из версий, на частоту станции вклинились хакеры. Ведь УВБ-76 еще называют «Радиостанцией Судного Дня» или «Мертвой рукой». Якобы она часть нашего ядерного щита и в автоматическом режиме отдаст последнюю команду на ответный удар, если это уже не сможет сделать человек. Но это только предположение, и пока нет точных данных почему именно сейчас снова включилась «Жужжалка».

Напомним, что в последний раз после ее эфира в начале 2022 года началась специальная военная операция.

