SНАМАN и «Лебединое озеро»: ожило радио «Судного дня»

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Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала песню SHAMAN и гимн СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kalousek Rostislav; 5-tv.ru

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Накануне транслировалось более 20 сообщений — нетипично долгих для этой частоты.

Получила продолжение история самой загадочной радиостанции нашей страны, которая появилась около полувека назад. Долгое время ее называли просто «Жужжалкой», ну а теперь все больше версий для чего она существует.

УВБ-76 вещает лишь в определенные периоды, и вот недавно заработала опять. Обычно на ее частоте — радиошум. Лишь иногда проскакивают таинственные слова «азбука», «нанайка», «геенна», «панкосвод», «онероруст». Но сегодня станция ожила: в ее эфире исполнили гимн Советского Союза, Лебединое озеро и песню SHAMAN «Я русский».

По одной из версий, на частоту станции вклинились хакеры. Ведь УВБ-76 еще называют «Радиостанцией Судного Дня» или «Мертвой рукой». Якобы она часть нашего ядерного щита и в автоматическом режиме отдаст последнюю команду на ответный удар, если это уже не сможет сделать человек. Но это только предположение, и пока нет точных данных почему именно сейчас снова включилась «Жужжалка».

Напомним, что в последний раз после ее эфира в начале 2022 года началась специальная военная операция.

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