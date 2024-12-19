Отменен приговор врачам Сушкевич и Белой, осужденным за убийство младенца

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 28 0

Суд отменил приговор врачам Сушкевич и Белой, осужденным за убийство младенца

Отменен приговор врачам Сушкевич и Белой, осужденным за убийство младенца

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Медики получили сроки больше двух лет назад.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным в 2022 году за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Камиля Бабасова.

Уточняется. что осужденные женщины пока остаются под стражей. Их дело направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд — он примет решение об отмене либо сохранении меры пресечения. Бабасов подчеркнул, что защита намерена ходатайствовать о ее изменении.

В сентябре 2022 года Сушкевич и Белую приговорили к 9 и 9,5 года колонии, соответственно, по делу об убийстве младенца. Также врачам запретили работать по профессии в течение трех лет после выхода на свободу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о деле «калининградских врачей», гремевшем на всю страну. По версии следствия, осенью 2018 года 27-летняя Замира Ахмедова родила «экстремально недоношенного ребенка» — то есть на сроке менее 28 недель. Белая тогда претендовала на пост главврача и приняла решение ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния.

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