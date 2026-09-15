Сезон простуд на носу: в России выросла заболеваемость ОРВИ

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Тем, кто находится в группе риска, стоит обратить особое внимание на свое здоровье.

В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в стране

В России во второй декаде сентября отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор в мессенджере МАКС.

Глава ведомства Анна Попова провела совещание с руководителями территориальных органов, подведомственных учреждений и научно-исследовательских организаций.

«При обсуждении оперативной обстановки было отмечено, что во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ», — указывают в сообщении.

Попова поручила обратить особое внимание на то, чтобы граждане получили всю необходимую информацию о профилактике, так как заболевших ожидаемо будет все больше.

Особое внимание заботе о своем здоровье стоит уделять тем, кто находится в группе риска. Это медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор ведет работу над новой тест-системой, которая позволит распознавать до 30 видов острых респираторных вирусов.

Сейчас в России применяется тест-система, выявляющая только 25 возбудителей. Специалисты готовят систему, в которую будет включено почти 30 респираторных вирусов. При этом она подчеркнула важность того, чтобы диагностика обнаруживала не только вирусы, но и бактерии — комплексный подход позволяет проверить сразу широкий спектр патогенов, и эту задачу сейчас решают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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