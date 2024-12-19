Антимикробные пептиды: российские ученые открыли новый класс антибиотиков

Как показали результаты исследования, они эффективно нейтрализуют опасные бактерии.

В России начались испытания нового класса антибиотиков, разработанных нашими учеными. Это антимикробные пептиды. Они способны эффективно бороться с опасными бактериями, которые вызывают серьезные заболевания.

Существующие лекарства порой не способны победить микроорганизмы — у них уже появился иммунитет к антибиотикам. И вот как раз современная разработка должна решить эту проблему. Сколько времени потребуется на завершение исследований, узнал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Елизаветинская больница — реанимация, многие пациенты в коме. Организмы этих людей поражены опасными бактериями, а антибиотики не оказывают почти никакого эффекта.

«Цитробактер, клепсиелла, устойчивый стафилококк. Как правило, чувствительность к антибиотикам резко снижена. Мы используем резервные антибактериальные схемы, которые резко отличаются по стоимости и по токсичности», — говорит анестезиолог-реаниматолог Евгений Котов.

Антибиотики спасают миллионы жизней, но бактерии постепенно к ним привыкают — мутируют и вырабатывают устойчивость. Если лечение пациента с туберкулезом занимает примерно шесть месяцев, победить устойчивую палочку Коха можно только спустя четыре года. И, как ни парадоксально, в этом виноваты сами люди.

«Это действительно серьезная проблема. Если мы неправильно используем антибиотик, не по показаниям, когда человек просто их принимает, чтобы лучше себя чувствовать, то, к сожалению, это приводит как раз к антибиотикорезистентности», — говорит клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

В научном журнале «Ланцет» недавно вышла статья: по мнению экспертов ВОЗ, инфекции, порожденные неуязвимыми для антибиотиков супербактериями, к 2050 году унесут жизни 39 миллионов человек.

Проблему резистентности микробов пытаются решить российские ученые. Изучают антимикробные пептиды — молекулы, способные убивать клетки микроорганизмов.

«Это новый класс антибиотиков. Мы изучили детальный молекулярный механизм, как они работают, как они ингибируют рост бактерий, и таким образом мы получаем информацию для медицинских химиков, которые на основе этого сделают новые лекарственные препараты», — говорит руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Андрей Коневега.

Антимикробные пептиды не создаются в пробирке, а защищают организмы животных и растений. Мировой науке известны давно, но именно российские ученые открыли новый класс этих веществ. Эти убийцы микробов действуют особенно эффективно.

«Они носят свое название — румицидины, конкретно эти пролин-богатые пептиды синтезируются в организме жвачных. Это природа сама создала, на протяжении многих веков эволюции оптимизировала — это уже оптимизированный конструкт», — говорит старший научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Елена Полесскова.

Обычные антибиотики убивают бактерию, разрушая оболочку или ядро. Румицидины действуют тоньше — к такому микробы еще не успели приспособиться.

«Я держу в руках модель рибосомы, напечатанную на 3D, это важнейший органоид бактерии — там синтезируется белок, и когда антимикробный пептид попадает внутрь, работа рибосомы блокируется — синтез белка прекращается, и бактерия погибает», — говорит корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

О том, сколько будут стоить альтернативные антибиотики, говорить пока рано, для начала антимикробные пептиды нужно полноценно исследовать. И доказать, что они абсолютно безопасны для человека. На этот кропотливый процесс у российских ученых может уйти до семи лет, и только тогда можно будет говорить о начале производства нового лекарства.