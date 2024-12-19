Путин: в России низкий уровень безработицы

В России рекордно-низкий уровень безработицы. Об этом сообщил президент государства Владимир Путин в ходе «Итогов года — 2024».

«Из таких серьезных показателей для всех стран мира и для всех экономик — это уровень безработицы: она у нас находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Такого никогда вообще не было!» — отметил глава страны.

Помимо этого, заработные платы выросли на 9% «в реальном выражении». За минусом инфляции, располагаемые доходы населения подросли. Путин отметил, что ситуация в стране стабильная и надежная.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что около двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным.