«Слухи сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, комментируя мнимую слабость России
Путин ответил словами Марка Твена на заявление о «слабости» России
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Журналист из США получил ответ от президента России на свой вопрос.
Западу бы хотелось представить Россию ослабленной, но распространяемые слухи о нашей стране сильно преувеличены. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, цитируя американского писателя Марка Твена.
Американский журналист, задавая вопрос, выразил уверенность, что Путин «будет более слабым лидером» в случае встречи с набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональдом Трампом.
«Кому бы не хотелось представить Россию ослабленной? Вы знаете, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — подчеркнул он.
Путин также выразил уверенность, что ему и Трампу будет о чем поговорить, если их встреча состоится.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.
В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.
Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прокомментировал название ракеты «Орешник».
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