Путин прокомментировал название ракеты «Орешник»

Путин не знает, почему «Орешнику» дали такое название
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Новейшая система была разработана на основе полностью российских технологий.
Владимир Путин признался, что не знает, почему новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» назвали именно так. В этом глава государства признался в ходе «Итогов 2024 года».
«Честно? Не знаю!» — заявил Путин.
При этом на Западе «Орешник» называют якобы модификацией советского оружия и даже заявляют, что ракету можно сбить с помощью системы ПВО даже на стадии запуска.
«Это современное очень новое оружие. Да, были разработки, да, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени», — отметил Путин.
Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» создана на основе полностью российских технологий. Это крайне эффективное гиперзвуковое оружие. В сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которыми располагает Россия, результаты применения «Орешника» могут оказаться сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения.
В ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года российские Вооруженные Силы провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что разработчикам «Орешника» присвоят государственные награды.
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