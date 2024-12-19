Глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов и россиян всех возрастов.

В Москве начались «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На ней присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты. Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.

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«Итоги года» с Путиным не проводились в 2022 году, а в 2023-м они прошли впервые после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Мероприятие состоялось 14 декабря, формат объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. Продолжительность программы составила четыре часа четыре минуты. Путин ответил на более чем 80 вопросов и обращений.

Каждый год длительность прямой линии и пресс-конференции президента России разная. Стоит отметить, что самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась четыре часа 47 минут.

К 19 декабря 2024 года тоже набралось много разных вопросов. Они поступают от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем.

Выступая в начале декабря, Владимир Путин заявлял, что наиболее заметны результаты национальных проектов в сфере дошкольного образования. При этом отстают направления медицинской помощи и доступности жилья.

Последние вопросы требуют повышенного внимания. К ним также относятся не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, в спорте, культуре и досуге, а также туризме.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. Интересно, что в 2024-м для их отбора впервые используют искусственный интеллект. Вопросы для главы государства будут принимать вплоть до окончания телетрансляции.

Задать их можно с помощью мобильных приложений, в популярных российских соцсетях и на сайте moskva-putinu.ru. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-200-40-40 или отправить СМС на короткий номер 0-40-40.