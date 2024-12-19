«Чувствуют себя частью»: Путин рассказал про русских, желающих вернуться

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Путин пообещал помощь россиянину из ФРГ с получением гражданства России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Boris Roessler; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

В РФ проводится работа с соотечественниками — людьми, которые знают русский язык и хотят жить на Родине.

С русскими людьми, чувствующими себя частью РФ и желающими вернуться, проводится так называемая работа с соотечественниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Работа с соотечественниками, то есть с теми людьми, которые чувствуют себя частью России. Они владеют русским языком, они считают себя частью нашей культуры, частью русского мира. Как правило, они являются высококвалифицированными специалистами. Мы заинтересованы в привлечении именно специалистов в Россию, чтобы они здесь работали и жили», — сказал он.

Много вопросов, связанных с миграционной политиков, поступало от россиян, знающих русский язык и желающих вернуться, получить гражданство. Подобные обращения были получены специалистами из разных страны, включая СНГ, Украину и Германию.

Так, к Путину обратился россиянин Герман Зейбель, уехавший в Германию в 1990 году и вернувшийся в 2006-м. Сейчас он живет в Тарусе. У мужчины есть вид на жительство, но уже много лет не может получить гражданство. На свой вопрос он получает ответ, что якобы не положено и только президент может выдавать гражданство. Однако когда Зейбель сказал местным чиновникам о написанном Путину письме, ситуация изменилась.

«Гражданство присваивается указами президента. Это чисто формальный акт, который должен готовиться <…> соответствующими подразделениями комиссиями и так далее. <…> Да, мы точно ему поможем», — подчеркнул президент.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин процитировал американского писателя Марка Твена, комментируя мнимую слабость России.

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