«Чувствуют себя частью»: Путин рассказал про русских, желающих вернуться

Путин пообещал помощь россиянину из ФРГ с получением гражданства России
Фото, видео: www.globallookpress.com/Boris Roessler; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В РФ проводится работа с соотечественниками — людьми, которые знают русский язык и хотят жить на Родине.
С русскими людьми, чувствующими себя частью РФ и желающими вернуться, проводится так называемая работа с соотечественниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Работа с соотечественниками, то есть с теми людьми, которые чувствуют себя частью России. Они владеют русским языком, они считают себя частью нашей культуры, частью русского мира. Как правило, они являются высококвалифицированными специалистами. Мы заинтересованы в привлечении именно специалистов в Россию, чтобы они здесь работали и жили», — сказал он.
Много вопросов, связанных с миграционной политиков, поступало от россиян, знающих русский язык и желающих вернуться, получить гражданство. Подобные обращения были получены специалистами из разных страны, включая СНГ, Украину и Германию.
Так, к Путину обратился россиянин Герман Зейбель, уехавший в Германию в 1990 году и вернувшийся в 2006-м. Сейчас он живет в Тарусе. У мужчины есть вид на жительство, но уже много лет не может получить гражданство. На свой вопрос он получает ответ, что якобы не положено и только президент может выдавать гражданство. Однако когда Зейбель сказал местным чиновникам о написанном Путину письме, ситуация изменилась.
«Гражданство присваивается указами президента. Это чисто формальный акт, который должен готовиться <…> соответствующими подразделениями комиссиями и так далее. <…> Да, мы точно ему поможем», — подчеркнул президент.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.
В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.
Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин процитировал американского писателя Марка Твена, комментируя мнимую слабость России.
- 19 дек
- Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
- 19 дек
- Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России
- 19 дек
- Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
- 19 дек
- Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой
- 19 дек
- «Вам хочется»: Путин опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада
- 19 дек
- Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса»
- 19 дек
- Путин: в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине
- 19 дек
- «Слухи сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, комментируя мнимую слабость России
- 19 дек
- Путин о возможных поставках американских систем ПВО Киеву: «На Украине есть с кем разговаривать»
- 19 дек
- «Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»
Читайте также
85%
-0.22 108.51
0.17
Нашли ошибку?