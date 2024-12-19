В суд доставили подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 25 0

Теракт, в результате которого погиб генерал-лейтенант, был совершен утром 17 декабря.

В суд доставили подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В суд доставлен подозреваемый в совершении теракта в Москве против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее в четверг, 19 декабря, ФСБ России показала кадры задержания предполагаемого исполнителя теракта. Судя по ролику, мужчину задержали в помещении и вывели на улицу.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. Об этом заявляют даже западные СМИ.

Подозреваемый — исполнитель преступления — задержан. По данным ФСБ, он совершил теракт по заданию украинских кураторов. Те пообещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ Кириллова терактом.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

19:04
«Начали преследовать»: Путин напомнил, как Запад предал Ельцина
18:50
Привет из прошлого: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 декабря
18:37
«Отошли от края пропасти»: Путин ответил на вопрос, сберег ли он Россию
18:36
«Во сне пришло»: новорожденной дочери актера Гаврилова дали необычное имя
18:32
ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетой Storm Shadow
18:19
«Ни одно слово не прошло мимо моих ушей»: Ивлеева о прямой линии Путина

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Свое выпил»: почему Денис Дорохов отказался от употребления алкоголя
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год