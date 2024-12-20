«Обожаю эту фамилию»: Бородина спровоцировала шумиху из-за связи с экс-супругом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Бородина заявила, что до сих пор носит фамилию бывшего мужа

«Обожаю эту фамилию»: Бородина спровоцировала шумиху из-за связи с экс-супругом

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Посла развода с Курбаном Омаровым она так и не поменяла документы.

Телеведущая Ксения Бородина до сих пор носит фамилию экс-супруга Курбана Омарова, сообщает 7Дней.ru.

В социальных сетях знаменитость похвасталась дипломом, который получила на курсах повышения квалификации для психологов. Благодаря этому документу выяснилось, что Ксения так и не поменяла фамилию.

Поклонники были удивлены, что Бородина не разорвала все связи с бывшим мужем. Кроме того, теперь она собирается замуж за другого мужчину — блогера Николая Сердюкова.

Однако Ксения совсем не переживает по этому поводу и менять фамилию не планирует.

«Если кому-то нравится бегать по госучреждениям, по визовым центрам и менять все документы за десять лет, то вперед. Я это не переношу на дух. Для всех я Бородина, обожаю эту фамилию и только так себя и воспринимаю уже много, много, много лет», — объяснила звезда.

К слову, Бородина и Омаров поженились в 2015 году, тогда же у них родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о разводе знаменитостей. Поклонники еще задолго до официального заявления начали замечать, что в паре происходит разлад — они стали меньше появляться на публике и делиться совместными фотографиями в блоге.

В интервью Ксения признавалась, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены Омарова. По ее словам, Курбан проводил время со многими женщинами, и она не могла смириться с его предательством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина рассказала о подготовке к свадьбе.

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