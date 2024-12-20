Папы больше нет: первая жена Яниса Тиммы не решается рассказать ребенку о смерти отца

Сын спортсмена еще не знает, что в их семье произошло горе.

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — Сана Оша — не знает, как сказать сыну о смерти отца. В личном блоге девушка поделилась своими чувствами и призналась, что еще не сказала ребенку о том, что его родитель умер.

«Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело. <…> Впереди у меня тяжелый разговор с сыном, от чего у меня скручивает все внутренности и ком в горле. Сыну придется сказать, что его отца больше нет», — рассказывает Сана.

По словам бывшей возлюбленной спортсмена, ей было нелегко последние пять лет. Как и многие другие блогеры, в соцсетях она показывает только хорошую сторону жизни, однако на самом деле не раз испытывала стресс.

Оша была в отношениях с Янисом длительное время. Встречаться они начали еще в 2011 году. Через пять лет пара связала себя узами брака, а в 2018-м у них родился сын Кристиан.

Через год стало известно о романе Тиммы с певицей Анной Седоковой. Ради нее он ушел из семьи и переехал в Россию. В 2020-м возлюбленные узаконили свои отношения. Их брак продлился всего четыре года. За неделю до трагедии, 9 декабря 2024 года, пару развели. Спортсмен тяжело переживал развод, предпринимал попытки примириться с певицей, но безуспешно.

За день до смерти баскетболиста, 16 декабря, Седокова отмечала 42-летие. Бывший муж трогательно поздравил ее с личным праздником, опубликовав совместный ролик в соцсети. В эту же ночь было обнаружено тело Тиммы в одном из московских хостелов. Баскетболист покончил с собой.

После сообщений о суициде бывшего супруга она оказалась в больнице, не справившись с эмоциями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первая жена Тиммы не в силах поверить в его смерть.