Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Решение было принято 20 декабря на заседании совета директоров Банка России.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Решение Центробанка обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активность.

«Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — отмечается в публикации.

Прошлое заседание совета директоров Центробанка состоялось 25 октября. Тогда было принято решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России автокредитование выросло на 70% за год.

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