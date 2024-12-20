Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Решение Центробанка обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активность.

«Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — отмечается в публикации.

Прошлое заседание совета директоров Центробанка состоялось 25 октября. Тогда было принято решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых.

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