Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Петербурге

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Предварительно, водитель одного из транспортных средств потерял сознание.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент случился днем в Калининском районе города.

«Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель одного из трамваев потерял сознание и врезался во впереди стоявший трамвай», — рассказал собеседник.

По данным источника, водителя трамвая доставили в Елизаветинскую больницу. У других пострадавших зафиксированы ушибы и черепно-мозговые травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет. ДТП случилось на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. В результате аварии пострадали трое пассажиров.

По предварительной информации, причиной инцидента стал сильный снегопад. Пострадавшие в ДТП дети были доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

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