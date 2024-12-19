В Челябинской области автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

В результате аварии пострадали трое пассажиров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Челябинской области автобус, перевозивший 25 детей в сопровождении двух взрослых, опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по региону.

ДТП случилось около 18 часов 10 минут на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Согласно данным ведомства, в результате аварии пострадали трое пассажиров.

По предварительной информации, причиной инцидента стал сильный снегопад.

«Водитель, <…> осуществляя организованную перевозку из Миасса в Снежинск 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в публикации.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что пострадавшие в ДТП дети доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. Также отмечается, что на место аварии прибыл прокурор города Кыштыма Алексей Ковалев.

На данный момент устанавливаются детали аварии, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

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