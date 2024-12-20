В Москве заработали елочные базары: ассортимент и цены

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В Москве открылись елочные базары

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая; 5-tv.ru

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Главный новогодний атрибут можно купить в 270 точках по всему городу.

В преддверии Нового года в Москве заработали елочные базары. Живые деревья продают в 270 специализированных точках по всему городу.

На выбор предлагают русские ели и сосны, а также датские пихты. Кто хочет чего-то необычного, советуют обратить внимание на голубые ели, а также пихты Фрезера. Они отличаются более пышной формой, но, в отличие от наших елочек, не такие ароматные.

Сохранить свежесть дерева подольше помогут специальные химические добавки. Также продавцы советуют растворить в воде таблетку аспирина.

Цены разные. Стоимость русских елей и сосен начинается примерно от двух тысяч рублей — столько просят за метровую.
Датские обойдутся дороже — стоимость двух-трехметровых может доходить до 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создать себе новогоднее настроение.

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