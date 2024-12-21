Военнопленные России и Украины получили по 1500 подарков на Рождество

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Российские и украинские военнопленные получили подарки на рождество

подарки на рождество передали пленным

Фото: Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна/ombudsmanrf

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Уполномоченные по правам человека двух стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили возможности дальнейшей помощи пленным и семьям без вести пропавших.

Российские и Украинские военнопленные получили подарки на Рождество, а также письма от родных и близких. Как рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, для каждой из сторон были переданы по 1500 приуроченных к празднику посылок. Совместную гуманитарную акцию удалось продуктивно провести на территории Белоруссии.

Как отметила Москалькова, акция взаимной помощи военнопленным стала возможной благодаря содействию администрации президента РФ Владимира Путина, Министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства иностранных дел (МИД) России и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что одной передачей подарков сотрудничество с ее коллегой из Верховной рады Людмилой Денисовой не ограничится. Представительницы двух стран провели встречу, на которой обсудили списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие и варианты помощи гражданским лицам, поиски способов воссоединять семьи и поддерживать пленных.

Ранее 5-tv.ru писал об успешной доставке гуманитарных грузов в отдаленные районы Курской области, недоступные для волонтеров. Перевезти их помогли военные. Посылки с предметами первой необходимости получили, в честности, жители Льговского района.

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