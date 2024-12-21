Певцу Шарлоту грозит семь с половиной лет тюрьмы по делу об экстремизме

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Прокурор запросил для певца Шарлота семь с половиной лет тюрьмы

7 лет шарлоту

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сторона защиты пытается оспорить требования.

Прокурор запросил для певца Шарлота* меру пресечения в виде тюремного срока в семь лет и пять месяцев. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

 "Гособвинение просит приговорить певца Шарлота к семи годам пяти месяцам колонии", — рассказал он.

Эдуарду Шарлоту предъявлены обвинения в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, порче документов и экстремизме. Скандальное дело было рассмотрено в пятницу Самарским областным судом.

Гособвинение заявило, что, по результатам экспертизы, видеозаписи, опубликованные Шарлотом, являются основанием для возбуждения уголовного дела. В них исполнитель оскорбляет чувства верующих и глумится над символами воинской славы.

Свою позицию Шарлот выражал, уничтожая георгиевские ленты, перепевая песню «День Победы» и читая стихи про патриарха Кирилла. Прокурор посчитал справедливым срок в семь с половиной лет, а также отметил необходимость рассчитать время, проведенное певцом в СИЗО, как один день за полтора.

Сторона защиты настаивает на том, чтобы снять с певца обвинения и прекратить разбирательства. По их словам, Шарлот разрывал не саму ленту, а только букву «Z». «День Победы» перепевал, никак не оскверняя праздник, а стихи про патриарха читал, желая «хайпануть».

"Это чудовищно жестокое наказание, практически максимальное. Одна из статей предусматривает 5 лет лишения свободы, а Шарлоту назначают 4 года 11 месяцев. И штраф максимальный — 300 тысяч рублей, а просят — 299", — заявил адвокат певца Алексей Лапузин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

4:28
Суд отказал Наталье Лапиной в исковых требованиях к адвокату Успенской
4:11
Окружение императрицы: в Петербурге откроется выставка вещей Екатерины II
3:49
Певцу Шарлоту грозит семь с половиной лет тюрьмы по делу об экстремизме
3:28
«Как здорово жить»: мать Савицкой рассказала о последнем сообщении от дочери перед ДТП
2:59
Наезд на гостей ярмарки в Мегдебурге мог совершить гражданин Саудовской Аравии
2:27
Арктический заправщик: в Петербурге заложили уникальный ледокол

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год