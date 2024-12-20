Водолазы обнаружили утечку мазута в затонувшей части танкера «Волгонефть 212»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Для сбора нефтепродуктов в акватории установили боновые заграждения.

Водолазы обнаружили утечку мазута в затонувшей части танкера «Волгонефть 212»

Фото: Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

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Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута в затонувшей в Керченском проливе части танкера «Волгонефть 212». Для сбора нефтепродуктов установили боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Специалисты Морской спасательной службы осмотрели носовую часть потерпевшего крушение судна. Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения», — говорится в сообщении.

Глава Минприроды России Александр Козлов ранее сообщил, что часть мазута остается в танкерах «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам министра, из-за температурных режимов мазут остается на дне.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили оба судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры вышли на уборку пляжей от мазута после крушения танкеров в Черном море.

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