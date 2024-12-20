Минюст признал иноагентами журналистку Ивлеву и адвоката Полозова

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Также в реестр ведомства внесены блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*.

Минюст признал иноагентами журналистку Ивлеву* и адвоката Полозова*

Фото: Фокин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* и адвокат Николай Полозов* внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Уточняется, что Ивлеву-Йорк уличили в призывах оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и выступлениях против спецоперации на Украине.

Адвокат Полозов, известный защитой группы Pussy Riot, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также тиражировал недостоверные данные о политике РФ, направленные «на формирование негативного образа Российской Федерации».

Кроме того, иноагентами признаны «Лаборатория университетской прозрачности», блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов трех художников: Анатолия Осмоловского*, Екатерину Марголис* и Алешу Ступина* (Игорь Поночевный). Ведомство выявило, что деятели искусств распространяли фейки о решениях и политике российских властей и недостоверную информацию о российских военных, а также выступали против спецоперации и участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову** по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стала видеозапись, на которой она публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Трояновой может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

22:33
«Тщательно выбирает, с кем быть в кадре»: Киркоров лишил Ивлееву роли в кино
22:15
Немецкие СМИ узнали о планах Шольца посетить Москву с «мирной миссией»
21:58
Огрызаются на успехи наших: потери боевиков ВСУ за сутки составили до 340 человек
21:40
Минюст признал иноагентами журналистку Ивлеву и адвоката Полозова
21:27
Водолазы обнаружили утечку мазута в затонувшей части танкера «Волгонефть 212»
21:13
За вклад в развитие культуры: отцу Владимира Преснякова вручили орден Почета

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год