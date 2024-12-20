Немецкие СМИ узнали о планах Шольца посетить Москву с «мирной миссией»

Канцлер Германии Олаф Шольц может в ближайшее время прилететь в Москву с «мирной миссией». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Уточняется, что один из членов партии узнал о планах канцлера от своего знакомого, чья компания состоит в Восточном комитете германской экономики (ВКГЭ). Теперь этот слух активно «муссируется» в кулуарах бундестага.

Источник издания считает, что своим предполагаемым визитом в Москву Шольц хочет набрать очки перед выборами в качестве «канцлера мира» и обойти оппозиционный блок ХДС/ХСС на досрочных парламентских выборах в феврале следующего года.

При этом в ВКГЭ заявили журналистам, что ничего не знают о поездке канцлера в Москву, а канцелярия самого Шольца называет эту информацию слухами и опровергает планы политика посетить столицу России.

Накануне в правительстве Германии сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в центре которых были проблемы безопасности в Европе, в первую очередь ситуация на Украине.

Оба политика согласились с тем, что украинский конфликт слишком затянулся, поэтому важно как можно быстрее найти путь к «справедливому и устойчивому» урегулированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу.