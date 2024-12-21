РКН внес WhatsApp* и Skype в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор (РКН) пополнил реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете мессенджером WhatsApp* и сервисом видеосвязи Skype. Соответствующие данные можно найти на сайте реестра.

По закону ОРИ обязуются хранить все сведения о переданных через них текстах, изображениях, голосовых, видео- и других электронных сообщениях пользователей в течение года после отправки.

Прежде стало известно, что мессенджер Viber был заблокирован РКН на территории России за нарушение требований законодательства, «необходимых для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

По данным ведомства, около трети звонков своим жертвам мошенники совершают через Viber.

Также сообщалось, что Генпрокуратура РФ обнаружила факты использования Viber для дестабилизации обстановки в РФ. В частности, сервис не удалял материалы с призывами присоединиться к массовым несанкционированным мероприятиям.

РКН предпринял несколько попыток блокировки мессенджера, требовал скрыть запрещенный контент, но ни отклика, ни информации об оплаченных штрафах не получил, после чего обратился в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники и украинские спецслужбы используют Viber для вербовки диверсантов в России.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.