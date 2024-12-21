Российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

На данном направлении СВО работают подразделения «Южной» группировки войск.

Российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Островский. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как отметили в ведомстве, ВСУ потеряли в ходе боев до 285 боевиков. Потери противника среди вооружения — две боевые бронированные машины, два автомобиля, 105-мм гаубица М119 производства США, 122-мм гаубица Д-30. Также были уничтожены пять складов с боеприпасами.

Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Орехово-Василевка, Северск и Курахово ДНР, а также Белогоровка Луганской народной республики.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР.

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