Теперь без отпуска и ресторанов? Как экономят россияне

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 71 0

Несмотря на рост цен, есть категории товаров, от которых жители отказываться не собираются.

На чем экономят россияне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сотрудник ЦКИ ВШЭ Остапкович: россияне стали чаще откладывать крупные покупки

Снижение темпов роста доходов и рост цен на продукты заставляют россиян откладывать крупные покупки и менять привычки расходов. Об этом URA.RU рассказали эксперты.

«Доходы, очищенные от инфляции, от обязательных платежей, все-таки растут. Но темпы роста значительно понизились. Значит, в таких условиях домашние хозяйства, как правило, минимизируют свои расходы», — объяснил научный руководитель центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, россияне чаще экономят на мебели, бытовой технике, автомобилях и жилье, оставляя расходы на продукты почти без изменений. Семьи с низкими доходами при этом переходят на более дешевые виды мяса и товаров.

Одновременно сохраняется потребность в отдыхе и досуге, однако вместо дорогих поездок выбираются бюджетные варианты путешествий и развлечений.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что жители городов сокращают посещение кафе и ресторанов, отдавая предпочтение фаст-фуду. Продажи бытовой техники упали до 30%, а потребители чаще переходят на онлайн-покупки.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов добавил, что значительная часть россиян живет без финансовой подушки. Из-за снижения экономической активности некоторые люди сталкиваются с сокращением доходов, переходом на неполный рабочий день или потерей работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России планируется ежегодная индексация социальных выплат, пенсий и пособий. Первые повышения пройдут с 1 января для выплат, зависящих от МРОТ, с 1 февраля увеличат широкий перечень пособий и льгот, а с 1 августа и 1 октября будут перерасчеты пенсий и денежного довольствия для работающих пенсионеров и военнослужащих.

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