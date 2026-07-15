Зоркие глаза: как российские дроны «Сокол» сбивают западную технику в зоне СВО

Приоритетной целью в небе стали новейшие дроны с искусственным интеллектом американского производства. Охоту за ними ведут наши подразделения, на вооружении которых стоят «Соколы». Название этих беспилотников полностью соответствует их характеристикам.

Высокая маневренность и зоркие глаза — позволяют с ювелирной точностью сбивать дорогостоящую западную технику. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В объектив нашего дрона-охотника «Сокол-И» — вражеский БПЛА «Хорнет». Сейчас это, пожалуй, самый используемый врагом на всех направлениях.

Дрон врага может засечь присутствие наших охотников поблизости и будет стараться уйти. Начинается погоня.

За пультом — один из самых опытных пилотов подразделения Илья Соснин. На его счету десятки сбитых целей в воздухе. И вот очередная.

В работе новое подразделение группировки войск «Центр» — дивизион противодействия БПЛА 297-й Гвардейской зенитно-ракетной бригады.

«Мы видим всю информацию, которую видят эти радиолокационные станции, после чего мы запускаем БПЛА на упрежденную точку, примерно ее рассчитываем, где она должна оказаться», — сказал командир дивизиона противодействия БПЛА 297-й Гвардейской бригады группировки «Центр» Рамиль Карабанов.

Ждать новых целей бойцам подразделения долго не приходится.

Еще один способ запуска БПЛА — с «Улана». Расчет подъезжает на позицию, чтобы разнообразить точки пуска, — на ту, о которой враг еще не знает, и прямо из кузова будет запускать «птицу».

Расчет действует слаженно, каждый на своей позиции. Один боец сразу встает в охрану, смотрит за небом, пока другой готовится к пуску.

Дрон готов к запуску.

Очередной охотник в небе, летит к цели. Подразделение уже успело попасть в «фавориты» у ВСУ — на их направлении дроны не долетают чаще всего, наши бойцы ловят и уничтожают.

Это еще один сбитый «Хорнет». А это новая разработка врага — «RAM 2X», тоже зафиксирован, настигнут, уничтожен.

Каждый уничтоженный БПЛА врага — залог успешного продвижения наших штурмовых подразделений. Фактически бои в небе теперь определяют положение дел на земле.

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