«Ответная мера»: Захарова объяснила высылку из России итальянского атташе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 107 0

Покинуть страну также придется помощнику дипломата.

Почему из России выслали итальянского атташе

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Россия высылает итальянского военного атташе в качестве ответной меры

В ответ на действия Италии Москва высылает итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Да, это ответная мера», — подчеркнула дипломат.

Решение Москвы стало ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о которой 9 июля сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, российские дипломаты были признаны причастными к шпионской деятельности в ходе расследования прокуратуры Рима.

В ответ на это российское дипведомство заявило о необходимости принять зеркальные меры.

Кроме того, посол России в Риме Алексей Парамонов указывал, что генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья просто стремится ограничить влияние России, однако полностью нейтрализовать работу российского посольства невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Как минимум шесть стран выступили против документа в представленном виде, опасаясь негативных последствий для собственных отраслей.

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