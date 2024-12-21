«Посвятил жизнь служению культуре»: умер народный артист СССР Валерий Яковлев

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 75 0

Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Фото: Фото из открытых источников

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Глава Чувашии почтил память выдающегося деятеля театрального искусства.

Народный артист СССР Валерий Яковлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Валерий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре», — написал Николаев.

Глава республики подчеркнул, что мудрость и профессионализм Яковлева служили примером для нескольких поколений артистов. Он являлся не только талантливым актером, режиссером и художественным руководителем, но и «настоящим отцом» для театра.

Траурная церемония и гражданская панихида пройдут 23 декабря на сцене Чувашского драмтеатра с 11:00 до 13:00.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Чувашской республике. Он окончил обучение на актерском и режиссерском факультетах Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского.

Дебют Яковлева как артиста состоялся в 1961 году на подмостках Чувашского академического драматического театра. В 1979 году его назначили главным режиссером, а в 1990-м артист получил должность художественного руководителя культурного учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов.

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