Таинственная бомба в банке: что таят в себе консервы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 21 0

Диетолог Соломатина: консервы из свежих продуктов сохраняют максимальную пользу

Таинственная бомба в банке: что таят в себе консервы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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На многое влияет качество рыбы.

Консервы из свежих продуктов сохраняют максимальную пользу пищи. Об этом нутрициолог, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Специалист отметила, что иногда консервы содержат больше питательных веществ, чем просто замороженная рыба. Это зависит от того, сколько этапов прошло сырье до попадания в банку. Чаще всего рыба закладывается в консервы в сезон и неподалеку от места вылова, в отличие от туш, которые продаются год спустя после сезона и перевозятся по всей стране.

«Это хорошее подспорье для включения вообще в рацион этого продукта, потому что готовить рыбу, как-то ее обрабатывать, далеко не все любят. А консервы — это просто удобно. Вскрыл, добавил там в какой-нибудь салат, того же тунца, либо печень трески, и не нужно возиться самому», — также отметила Соломатина.

Врач-диетолог заверила, что консервы, маркированные знаком ГОСТ, безопасны. Они соответствуют всем необходимым стандартам безопасности и проходят обязательные проверки. Конечно, это не означает, что все продаваемое одинаково полезно. Пищевая ценность все равно зависит от конкретного продукта и производителя. Важно обращать внимание на состав, искать варианты с минимальным количеством соли и добавок, а также выбирать консервы из качественного сырья. Однако с вышеупомянутой маркировкой некачественный продукт точно не встретится.

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