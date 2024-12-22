Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей перед трагедией

Спортсмен пытался разобраться с долгами.

Перед разводом Янис Тимма попросил у жены миллион рублей в долг. Деньги ему были нужны, чтобы выплатить алименты своему сыну от первого брака.

Последние несколько лет спортсмен почти не зарабатывал. Будучи на мели, Янис не мог платить алименты своему сыну Кристиану. Сумма долга накопилась внушительная, в связи с этим его имущество в Латвии было продано на аукционе. Чтобы как-то разобраться с задолженностью, мужчина попросил у Анны Седоковой миллион рублей.

Янис Тимма за две с половиной недели до трагедии угрожал бывшей жене, что покончит с собой. Его слова оставили женщину равнодушной — она не верила, что Янис сделает это. За десять дней до трагедии тренер Гунтис Шенхобс обратил внимание на состояние спортсмена. Он знал о ситуации, в которой находится Янис и очень сочувствовал ему.

«Сегодня он никому не нужен, его карьера закончена. К тому же кошелек опустошен. Он уничтожен как человек. По сути, он сам себя уничтожил. Пропал!», — рассказывал он.

Янис любил татуировки. Первого декабря он набил во всю спину страшную композицию: множество черепов и оккультные символы. Для суеверных пользователей сети тату выглядит пророческим, а некоторые убеждены, что оно привело Тимму к гибели.

Расходы по организации похорон легли на плечи Анны Седоковой. Она сама вызвалась обеспечить транспортировку тела в Латвию и перечислила деньги на счета ритуальных компаний. Баскетбольный клуб, за который играл Янис, займется проведением прощальной церемонии. Общая сумма расходов составляет три миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первая жена Яниса Тиммы не решается рассказать ребенку о смерти отца.