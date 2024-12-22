Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 19 0

Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта

Фото, видео: Reuters/Cheney Orr; 5-tv.ru

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Он отметил, что если бы он был главой государства вместо Байдена, то не допустил бы начала конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA.

«Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец конфликту», — сказал Трамп.

 Он также прокомментировал ситуацию на Украине как «ужасную».

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Джефри Сакс рассказал, как звонок Трампа Путину может закончить конфликт на Украине.

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