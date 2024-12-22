Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Они оказались в упадке из-за шагов Вашингтона.

Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия готова к нормализации отношений с США, но не в ущерб своим интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — подчеркнул он.

Так лидер государства прокомментировал вопрос о возможности реанимировать российско-американские отношения, оказавшиеся в упадке из-за шагов Вашингтона.

История меняется в зависимости от ситуации, но неизменно одно — интересы России. Если российская сторона увидит, что изменившаяся ситуация дает возможность выстраивать отношения с другими странами, то будет к этому готова, отмечает Путин.

Президент подчеркнул, что вопрос не в нас, а в них. Все отношения будут строиться только на основе интересов России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НАТО заставляет союзников увеличивать военные расходы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Никто не застрахован: как защитить дом в новогодние праздники
12:00
Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США
11:40
Вербуют ежедневно: в России раскрыли скандальную секту «Кассиопея»
11:18
«По глупости отдал за один доллар»: Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
10:56
За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
10:35
Гнев вместо скорби: как трагедия в Магдебурге отразится на всей Европе

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год