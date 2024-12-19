Сакс рассказал, как звонок Трампа Путину может закончить конфликт на Украине

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Политолог Сакс: звонок Трампа Путину может положить конец украинскому конфликту

Фото, видео: www.globallookpress.com/Henri Szwarc; 5-tv.ru

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Что нужно признать избранному главе Белого дома?

Сегодня были произнесены слова, которые должен сказать американский президент Дональд Трамп, российскому президенту Владимиру Путину, чтобы на Украине прекратились боевые действия и начались мирные переговоры.

Как пройдет эта беседа рассказал один из самых авторитетных экономистов мира, миллионер Джеффри Сакс. По его мнению Трамп поднимет трубку и произнесет следующее:

«Предпринимаемые на протяжении 30 лет попытки расширить НАТО на территорию Украины и Грузии были нелепой, недопустимой и ненужной провокацией, и она привела нас к такому положению дел. Я против этого. Я заявлю это публично, мы покончим с этим авантюризмом, и вы прекратите боевые действия сегодня».

Тут надо отметить, что этот разговор устранит первопричину конфликта. Фактически Вашингтон повторит то, о чем не раз говорил Путин оценивая принятое Штатами в начале девяностых решение о расширении НАТО до Украины.

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