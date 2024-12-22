Пассажирский автобус, пожарная машина и три легковушки столкнулись в Москве
Число пострадавших в массовом ДТП на юге Москвы возросло до 14
Фото, видео: 5-tv.ru
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Среди пострадавших — сотрудники МЧС.
Пассажирский автобус, пожарная машина и три легковушки столкнулись на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, «КамАЗ» протаранил машины, стоявшие на перекрестке. На месте — несколько машин скорой помощи.
На данный момент известно о 14 пострадавших. Среди них — двое сотрудников МЧС, уточнил источник. На место аварии на Новочеркасский бульвар прилетел вертолет санитарной авиации.
По предварительной информации, «КамАЗ» протаранил машины, стоявшие на перекрестке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи автобус сбил 11-летнего ребенка, переезжающего дорогу на электросамокате. В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.
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