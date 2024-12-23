В политической программе Вайдель в частности фигурируют пункты о снижении налогов и отмене антироссийских санкций.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель возглавила рейтинг кандидатов в канцлеры. Об этом пишет издание Bild.

Согласно опросу издания, ее согласились поддержать 24% респондентов. На втором месте остался кандидат от блока христианских демократов ХДС-ХСС Фридрих Мерц — его поддержали лишь 20% опрошенных. Однако, позиции политика непрочны.

Еще хуже ситуация у нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца — он и его партия социал-демократов остаются на третьем месте. Особенно силен разрыв между кандидатами на востоке страны — там Мерц и Шольц разгромно проигрывают сопредседателю АдГ Вайдель.

«Альтернатива для Германии» уже давно набирает популярность среди населения ФРГ. Партия неуклонно выступает за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия Украине.