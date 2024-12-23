Трамп отреагировал на слухи о передаче Маску обязанностей президента США

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Трамп: Илон Маск не сможет стать президентом США

Трамп отреагировал на слухи о передаче Маску обязанностей президента США

Фото: Brandon Bell/ТАСС

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Согласно конституции Штатов, лидером государства может стать только человек, который там родился.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск не сможет стать лидером США, потому что он родился в другой стране. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе конференции AmericaFest в городе Финикс штата Аризона.

«Появился новый (слух. — Прим. ред.), что Трамп уступил обязанности президента Илону Маску. Нет, этого не произойдет. Но Илон проделал отличную работу», — сказал он.

Трамп обратил внимание, что Маск родился в другой стране, поэтому не имеет права занимать пост президента США. Согласно конституции Штатов, только граждане, родившиеся на ее территории, могут выдвигаться на эту должность. При этом у бизнесмена, как отметил Трамп, свежий взгляд на актуальные мировые события, а это важно.

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории Южной Африки. Он стал одним из самых обсуждаемых бизнесменов современности.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Кроме того, миллиардер Илон Маск, которого Трамп намерен назначить одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве, поддержал желание будущего главы государства назначить пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск предрек США печальное будущее.

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Трамп отреагировал на слухи о передаче Маску обязанностей президента США

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