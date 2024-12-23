Делегация РФ во главе с вице-премьерами Савельевым и Оверчуком прибыла в Тегеран

Делегация России во главе с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в иранский город Тегеран. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

В ходе рабочей поездки Савельев и Оверчук встретятся в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а еще с первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и градостроительства Фарзане Садегом.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко в Астане встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Он заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Москвы и Астаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле анонсировали зарубежные поездки президента России Владимира Путина. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил: о точных датах планируемых визитов сообщат отдельно.