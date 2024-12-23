«В январе будут»: в Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина

В ноябре президент совершил двухдневный государственный визит в Казахстан.

Президент России Владимир Путин в январе 2025 года планирует совершить зарубежные поездки. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В январе будут», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, какие именно страны президент собирается посетить. Песков указал, что о точных датах планируемых визитов сообщат отдельно.

К слову, в конце ноября Путин совершил двухдневный государственный визит в Казахстан. Как и ожидалось, по итогам визита лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, Владимир Путин пригласил своего коллегу на неформальную встречу глав государств СНГ в Петербург в декабре этого года и на празднования 80-летия победы над фашистской Германией в Москву в мае 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле.