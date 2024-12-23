Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Для политика грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на очередных выборах главы Республики. Об этом сообщает ЦИК страны.

Очередные президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Регистрация кандидатов продлится до 31 декабря.

Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Прежде Лукашенко признавался, что допускает перед выборами президента Республики в следующем году провокации, подобные тем, что происходили в стране в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил о контактах РФ и Белоруссии по угрозе госпереворота. У Москвы есть конкретные обязательства в рамках Союзного государства, подчеркнул официальный представитель Кремля.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Не зернышком больше: сколько икры можно съесть за день без вреда для здоровья
12:49
Бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки через жену
12:48
Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии
12:36
«Очень красиво»: Стас Михайлов рассказал о самом необычном подарке, который он получал
12:21
Российская армия освободила населенный пункт Сторожевое в ДНР
12:11
Делегация РФ во главе с вице-премьерами Савельевым и Оверчуком прибыла в Тегеран

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
Поймать змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год