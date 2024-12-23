Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на очередных выборах главы Республики. Об этом сообщает ЦИК страны.

Очередные президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Регистрация кандидатов продлится до 31 декабря.

Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Прежде Лукашенко признавался, что допускает перед выборами президента Республики в следующем году провокации, подобные тем, что происходили в стране в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил о контактах РФ и Белоруссии по угрозе госпереворота. У Москвы есть конкретные обязательства в рамках Союзного государства, подчеркнул официальный представитель Кремля.