«Постоянно идут»: Песков заявил о контактах РФ и Белоруссии по угрозе госпереворота

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Песков: спецслужбы РФ и Белоруссии контактируют по угрозам госпереворота

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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У Москвы есть конкретные обязательства в рамках Союзного государства, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Спецслужбы России и Белоруссии постоянно поддерживают контакты по угрозе возможного государственного переворота в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорил президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, и на этот счет постоянно по линии наших специальных служб идут контакты», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Лукашенко и российский лидер Владимир Путин постоянно обсуждают во время встреч тему угроз госпереворота в Белоруссии. Он напомнил, что РФ в рамках Союзного государства несет обязательства по обеспечению безопасности Минска.

«Эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, которые были недавно опубликованы», — отметили в Кремле.

Провокации в Белоруссии

Лукашенко в интервью «Известиям» в конце октября допустил, что перед выборами президента Белоруссии могут быть организованы провокации. При этом он подчеркнул: уроки 2020 года хорошо выучены. Следующие президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Ядерная доктрина

Президент РФ Владимир Путин утвердил во вторник, 19 ноября, обновленную ядерную доктрину России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В нем говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России.

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